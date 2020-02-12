Кармело Энтони заявил, что не видел игрока сильнее, чем Зайон Уильямсон

Форвард «Портленда» Кармело Энтони после поражения от «Нью-Орлеана» (117:138) в матче регулярного чемпионата НБА заявил, что никогда не видел игрока мощнее форварда «Пеликанс» Зайона Уильямсона.

— Не думаю, что могу сравнить Зайона с кем-либо из тех, кого я видел, — цитирует TalkBasket Энтони. — Не припомню кого-то настолько же сильного и настолько же прыгучего. Я впечатлен!

19-летний Уильямсон был выбран под первым номером драфта НБА-2019, сезон-2019/20 для него первый на профессиональном уровне. В матче против «Портленда» форвард набрал 31 очко, 9 подборов и сделал 5 результативных передач.