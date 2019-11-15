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Кармело Энтони станет игроком «Портленда»

10:29
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Форвард Кармело Энтони подпишет контракт с «Портлендом»?, информирует ESPN. 35-летний американец присоединится к команде перед выездной серией, которая начнется 16 ноября матчем с «Сан-Антонио».

В сезоне-1018/19 Энтони выступал за «Хьюстон», который отказался от него после 10 матчей.

Ранее он также выступал за «Денвер», «Никс» и «Оклахому». В регулярных чемпионатах Энтони провел 1064 матча, в среднем за игру набирая 24,0 очка, 6,5 подбора и 3,0 передачи.

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