Кармело Энтони стал 13-м в истории по очкам в НБА

Форвард «Портленда» Кармело Энтони набрал 21 очко в матче регулярного чемпионата НБА с «Вашингтоном» (132:121) и, тем самым, обошел Доминика Уилкинса по очкам за всю историю, сообщает официальный Twitter лиги. Теперь 36-летний Энтони располагается на 13-м месте , набрав 26671 очков.

Congrats to @carmeloanthony of the @trailblazers for moving up to 13th on the all-time SCORING list! pic.twitter.com/JZ2r0iNM8u — NBA (@NBA) February 3, 2021

Лучшим по количеству набранных очков в истории лиги является центровой Карим Абдул-Джаббар. Он выступал за «Милуоки» и «Лос-Анджелес Лейкерс» и набрал 38,387 очков. Из действующих игроков больше всего очков у форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса — 34, 358, он занимает третью строчку рейтинга.

Энтони в НБА выступал за «Денвер», «Нью-Йорк», «Оклахому» и «Хьюстон». В нынешнем сезоне Кармело в среднем набирает по 12,6 очков за игру.