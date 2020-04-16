Кармело Энтони на карантине занялся созданием собственной марки вина

Форвард «Портленда» Кармело Энтони признался в видео на собственном YouTube-канале, что старается с пользой использовать паузу в сезоне НБА из-за коронавируса. 35-летний американец разрабатывает собственную марку вина. По его словам, в свободное время на карантине он изучает винный бизнес.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 15 на 16 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 2 073 383 человека. Умерших — 133 879, выздоровевших — 508 861. По данным Роспотребнадзора, в России — 24 490 случаев заражения, 198 человек умерли, выздоровело — 1 986.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется