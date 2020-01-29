Кармело Энтони: «Хочу закончить карьеру в «Портленде»

Форвард «Портленда» Кармело Энтони заявил о желании завершить карьеру в качестве игрока «Трэйл Блэйзерс».

— Я бы хотел подписать контракт с «Портлендом» на следующий сезон, — приводит журналист Portland Tribune Кэрри Эггерс слова Энтони. — Вообще, чувствую, что это место отлично подходит мне для завершения карьеры. Я мог бы закончить раньше, но этого не произошло. Портленд — место, где я теперь живу и работаю — город, в котором я хотел бы уйти из спорта.

Кармело Энтони выступает в НБА с 2003 года. В середине ноября 2019 года 35-летний Энтони подписал контракт с «Портлендом» до конца сезона-2019/20. До этого американец практически полностью пропустил сезон-2018/19: форвард провел 10 матчей за «Хьюстон», после чего был отчислен из команды. В сезоне-2019/20 Энтони набирает в среднем 16,1 очка, 6,5 подбора и 1,5 ассиста за матч при 32 минутах на площадке.