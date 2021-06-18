Кардайл объяснил, почему решил покинуть «Даллас» после 13 лет работы
Главный тренер «Далласа» Рик Карлайл прокомментировал решение покинуть клуб. Специалист в течение 13 лет работал с «Маверикс».
«После нескольких личных разговоров с Марком Кьюбаном, состоявшихся на прошлой неделе, сегодня я проинформировал Марка о своем уходе с поста главного тренера «Далласа». Это целиком и полностью мое решение. Я вместе со своей семьей провел великолепные 13 лет, работая с отличными людьми в этом прекрасном городе. Даллас всегда будет моим домом, но я с нетерпением жду начала следующего этапа своей карьеры», — цитирует ESPN Карлайла.
61-летний Карлайл за 13 лет одержал с командой 555 побед и потерпел 478 поражений. Он является рекордсменом в истории клуба по победам.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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