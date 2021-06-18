Кардайл объяснил, почему решил покинуть «Даллас» после 13 лет работы

Главный тренер «Далласа» Рик Карлайл прокомментировал решение покинуть клуб. Специалист в течение 13 лет работал с «Маверикс».

«После нескольких личных разговоров с Марком Кьюбаном, состоявшихся на прошлой неделе, сегодня я проинформировал Марка о своем уходе с поста главного тренера «Далласа». Это целиком и полностью мое решение. Я вместе со своей семьей провел великолепные 13 лет, работая с отличными людьми в этом прекрасном городе. Даллас всегда будет моим домом, но я с нетерпением жду начала следующего этапа своей карьеры», — цитирует ESPN Карлайла.

61-летний Карлайл за 13 лет одержал с командой 555 побед и потерпел 478 поражений. Он является рекордсменом в истории клуба по победам.