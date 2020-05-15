Караоке, выпивка, сексуальные девушки. Как Родман съездил к Ким Чен Ыну в КНДР

Пятикратный чемпион НБА Деннис Родман рассказал о своей поездке в КНДР к председателю Ким Чен Ыну. Экстравагантный американский баскетболист посетил Северную Корею в 2013 году.

— Он спросил: «Нравится моя страна?» Я ответил: «Да, все в порядке, она крутая». Помню, как мы во время ужина были сильно пьяные. Помню, он начал петь в караоке. Понятия не имею, что он пел, — цитирует The NY Post Родмана.

Также Родман рассказал, что под конец вечера в зал вошли 18 сексуальных девушек, которые исполнили композицию из телешоу семидесятых «Даллас».