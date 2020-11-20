Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Кандидат в президенты «Барселоны» намерен сделать Месси новым Джорданом

06:00
Лионель Месси и Майкл Джордан. Фото Marca
Лионель Месси и Майкл Джордан. Фото Marca
Теги:

Кандидат в президенты «Барселоны» Жорди Фарре заявил, что клуб должен подписать с нападающим Лионелем Месси пожизненный контракт. Он также сравнил аргентинца с легендой баскетбольного «Чикаго» Майклом Джорданом.

— Сомневаться в том, что дал нам Месси, — это дурной тон, — сказал Фарре в интервью на радио Esport3. — Месси нужно предложить пожизненный контракт. Мы должны превратить Месси в Джордана для «Барсы». Работаем, чтобы предложить Месси проект в жизни клуба. Уже поговорили с окружением Месси, и у нас есть предложение. Проблема не в экономике — Лео уже заработал много денег. Это история любви. Я уверен, что у меня есть проект, который убедит Месси.

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир