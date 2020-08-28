Канделаки отреагировала на бойкот матчей плей-офф в НБА

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки высказала свое мнение по поводу приостановки матчей плей-офф НБА из-за протестов игроков.

— С самого начала движения Black Lives Matter многие спортсмены делали символические жесты в его поддержку, но до отмены игр, все-таки, не доходило, — написала Канделаки в своем Telegram-канале. — Теперь же мужская и женская баскетбольные лиги, футбольная МЛС, бейсбольная МЛБ и НХЛ отложили матчи в знак протеста. В американском футболе сезон не начался — там отменили тренировки.

В НБА был риск отмены плей-офф, и сам Майкл Джордан включился, чтобы спасти сезон. Так что сегодня очень наивно говорить, что спорт находится вне политики и в стороне от общественных движений. Протестный локаут уже не выглядит фантастикой.

Протесты начались в городе Кеноша (штат Висконсин, США) после того, как двое полицейских семь раз выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку на глазах его детей. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.