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9 июня, 01:58

Из-за визита Трампа на матч «Нью-Йорк» — «Сан-Антонио» ввели строгие меры безопасности

Павел Лопатко

Дональд Трамп станет первым действующим президентом США, который посетит матч финальной серии плей-офф НБА. Его визит повлек за собой строгие меры безопасности: болельщикам пришлось пройти через обширный периметр безопасности вокруг «Мэдисон Сквер Гарден», а вход в здание, как ожидается, займет много времени, сообщает AP.

Третья игра серии «Нью-Йорк» — «Сан-Антонио» пройдет в ночь на 9 июня. Начало в 03.30 по московскому времени.

Задолго до прибытия Трампа полиция Нью-Йорка и Секретная служба США установили барьеры, ограничивающие движение пешеходов и транспортных средств в районе вокруг арены более чем за четыре часа до начала матча. Эта картина больше напоминала канун Нового года на Таймс-сквер, чем обычную подготовку к баскетбольному матчу.

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Ожидая мер безопасности на уровне аэропорта, болельщиков попросили прийти на игру за два часа. Им требовалось предъявить билет или пропуск, чтобы преодолеть различные контрольно-пропускные пункты, а также пройти через металлодетектор. В районе арены собрались большие толпы, выстроилась длинная очередь на вход, даже до того, как двери открылись.

Появление Трампа вынудило убрать фан-зону для просмотра на улице и ввести запрет на сумки для обладателей билетов.

Комиссар Джессика Тиш заявила на пресс-конференции 8 июня, что полиция Нью-Йорка в координации с Секретной службой приняла решение, что в связи с президентским визитом они не могут поддерживать проведение фан-зону прямо у «Гарден». Полиция надеется вернуть ее к четвертому матчу.

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Дональд Трамп
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