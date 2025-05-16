Иван Ургант: «В «Миннесоте» выступает игрок, который больше всех напоминает мне Джордана»

Шоумен Иван Ургант поделился впечатлениями от серии «Голден Стэйт» и «Миннесоты». Команда Стива Керра проиграла в пятом матче и не смогла выйти в финал Западной конференции.

«Это грустно и печально. Ничего с этим я сделать не могу, но у «Голден Стэйт» травмирован главный игрок [Стефен Карри]: невозможно пройти дальше. «Миннесота» сильнее. Там выступает игрок, который больше всех напоминает мне Майкла Джордана времен, когда я начинал смотреть баскетбол. И никого ближе к Майклу Джордану я не видел.

Я говорю не про талант, а про ощущение человека в пространстве, о его легкости, его настроенности на результат, наглости и спортивной злости. У Энтони Эдвардса, может быть, нет такого обладания [как у Джордана], но он еще молодой — может, мы это увидим», — сказал Ургант в эфире «Взял мяч».

В пятой игре серии Эдвардс набрал 22 очка, 7 подборов и 12 передач.