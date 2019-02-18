Иван Ургант назвал Путина лучшим баскетболистом мира

Известный телеведущий Иван Ургант назвал Президента России Владимира Путина лучшим баскетболистом в мире. В НБА, по его мнению, номером один является Леброн Джеймс из "Лейкерс".

- Я очень люблю НБА, смотрю матчи. Стараюсь. Слежу за "Голден Стэйт Уорриорз", - сказал Ургант в эфире Gomelsky on air.

- С вашей точки зрения, кто лучший сейчас баскетболист в мире? В НБА?

- В мире - Владимир Путин. В НБА... сложно сказать. Наверное, Леброн Джеймс. Хотя он сейчас не играет, первая его большая травма за всю карьеру. По степени влияния и выстраивания игры вокруг конкретного человека, несмотря на владельца, тренера, это Леброн Джеймс. Я все жду, когда он команду купит и станет первым играющим хозяином команды. Хотя бы акционером. Следующим этапом для него будет игра в одной команде с сыном. А следующий этап - когда выйдет с ним играть его внук