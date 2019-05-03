Защитник ЦСКА​ Иван Ухов в интервью "Известиям" признался, что мечтает о попадании в НБА. В этом сезоне он сыграл в 25 матчах Единой лиги ВТБ, набирая в среднем по 4,6 очка за игру.

– Мечтаете о попадании в НБА?

– Это мечта с самого детства, когда играл на приставке за свою любимую команду. Безусловно, мне бы хотелось посмотреть, как это выглядит изнутри. Все-таки это лучшая лига, где собраны самые выдающиеся игроки со всего мира. Если ты находишься там, это означает, что ты достиг высочайшего уровня.

– Если получите приглашение в Летнюю лигу НБА, поедете туда?

– Почему бы и нет? Это хороший шанс показать себя.

– Когда вы смотрите, как играют баскетболисты на вашей позиции в НБА, не возникает ощущения, что там совершенно другой уровень скорости и физики?

– Ко всему можно привыкнуть. Когда я пришел в ЦСКА, мне тоже казалось, что на тренировках какие-то невероятные скорости, но я довольно быстро к ним приспособился. В целом баскетбол везде одинаков. Да, в НБА чуть дальше находится трехочковая линия, немного отличаются правила, но не более того. Я люблю посмотреть игры НБА, чтобы почерпнуть какие-то моменты, движения.