Источник: защитник «Никс» Брансон получил растяжение правой лодыжки

Защитник «Никс» Джейлен Брансон получил растяжение правой лодыжки в матче регулярного чемпионата НБА с «Орландо» (107:124), сообщает ESPN со ссылкой на источник.

29-летнему американцу теперь предстоят ежедневные обследования.

В сезоне-2025/26 Брансон в 11 матчах набирал в среднем 28 очков, выполнял 3,5 подбора и 6,5 передачи.

В сезоне-2024/25 Брансон из-за повреждения той же лодыжки пропустил 15 игр регулярного чемпионата НБА.