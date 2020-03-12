Источник: Заболевший коронавирусом игрок «Юты» перед этим побывал во Франции

Центровой «Юты» Руди Гобер, у которого диагностировали коронавирус, недавно побывал во Франции. Об этом сообщает The Athletic. При этом пока остается неизвестным, где и при каких обстоятельствах он заболел.

Ранее стало известно, что сезон в НБА из-за случая с Гобером приостановлен. Решение о том, когда он возобновится, пока не принято. При этом стало известно, что коронавирус диагностировали и у защитника «Юты» Эммуануэля Мудиая.