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8 апреля, 11:31

Источник: Вембаньяма избежал серьезной травмы в матче с «Филадельфией»

Павел Лопатко

Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма может вернуться в состав команды в регулярном чемпионате НБА в сезоне-2025/26, сообщает ESPN со ссылкой на источник.

По данным источника, обследование показало, что 22-летний француз избежал серьезной травмы при столкновении с форвардом «Филадельфии» Полом Джорджем.

Вембаньяма, который является фаворитом на звание лучшего защитника сезона в НБА и претендентом на звание MVP, должен сыграть не менее 20 минут в одном из трех оставшихся матчей «Сан-Антонио» в регулярном чемпионате, чтобы сохранить право на награды по итогам сезона.

Впереди у «Сан-Антонио» игры с «Далласом» и «Денвером».

В сезоне-2025/26 центровой в 62 матчах набирает в среднем за игру 24,8 очка, выполняя 11,5 подбора и 3,1 передачи.

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НБА
Сан-Антонио Спёрс
Виктор Вембаньяма
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