Источник: у владельцев клубов НБА масса вопросов из-за остановки чемпионата. Лига просит подождать до четверга

Владельцы НБА направили массу запросов в офис лиги в связи с приостановкой регулярного чемпионата из-за пандемии коронавируса, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

По информации источника, владельцев интересует процедура приостановки чемпионата, также им интересно, каким руководство НБА видит дальнейшее развитие событий и как оно собирается возобновлять сезон, а также, возможны ли тренировки команд во время паузы. Как сообщает Войнаровски, лига попросила подождать до четверга, поскольку необходимо проработать все вопросы, связанные с текущей ситуацией.

Напомним, что в среду НБА приостановила регулярный чемпионат-2019/20 на неопределенный срок в связи с тем, что два баскетболиста «Юты» — Руди Гобер и Эммануэль Мудиай — оказались заражены коронавирусом. Пяти командам, которые играли против «Джаз» в последние 10 дней, рекомендовано самоизолироваться из-за угрозы болезни.