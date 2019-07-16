Источник: Симмонс согласился на максимальный пятилетний контракт с "Филадельфией"

Защитник "Филадельфии" Бен Симмонс согласился продлить контракт с клубом. Речь идет о максимальном соглашении на пять лет, за которые австралиец получит 170 миллионов долларов, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания. 22-летнего игрока критикуют за отсутствие среднего и дальнего бросков. За последний год действующего контракта он получит 8,11 миллиона.

В платежной ведомости клуба уже есть другие тяжеловесные контракты: Тоббиас Харрис (180 миллионов, 5 лет), Джоэл Эмбиид (148 миллионов, 5 лет) и Эл Хорфорд (109 миллионов, 4 года