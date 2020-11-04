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Источник: Новый сезон в НБА стартует 22 декабря

06:23

Новый сезон в НБА, скорее всего, стартует 22 декабря, написал в Twitter инсайдер The Athletic Шэмс Чарания. В четверг состоится голосование по этому вопросу.

Отмечается, что если старт сезона назначат на 22 декабря, то тренировочный лагерь начнется 1 декабря и продлится три недели. Сезон будет состоять из 72 матчей: команды проведут по 14 сдвоенных матчей, а регулярный чемпионат завершится в мае.

Кроме того, матч всех звезд, скорее всего, пройдет в начале марта.

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