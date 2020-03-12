Источник: НБА попросила пять команд лиги самоизолироваться из-за коронавируса

Руководство НБА попросило пять команд лиги самоизолироваться из-за коронавируса, сообщает ESPN.

Данная рекомендация поступила «Кливленду», «Нью-Йорку», «Бостону», «Детройту» и «Торонто», поскольку эти команды играли против «Юты» в регулярном чемпионате в последние 10 дней. Напомним, ранее стало известно, что у центрового «Джаз» Руди Гобера и разыгрывающего команды из Солт-Лейк-Сити Эммануэля Мудиая был выявлен коронавирус. В связи с этим руководство НБА приняло решение приостановить сезон-2019/20.