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Источник: НБА допускает возобновление сезона сразу с плей-офф

19:26

Руководство НБА допускает возобновление сезона-2019/20 сразу с матчей плей-офф, утверждает The Ringer. Некоторые руководители клубов считают, что у них недостаточно времени и ресурсов, чтобы доиграть регулярный сезон.

Сезон НБА был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Официальное решение по его возобновлению еще не было принято. Существует вероятность проведения игр в одном городе без зрителей.

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