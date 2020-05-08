Источник: НБА допускает возобновление сезона сразу с плей-офф

Руководство НБА допускает возобновление сезона-2019/20 сразу с матчей плей-офф, утверждает The Ringer. Некоторые руководители клубов считают, что у них недостаточно времени и ресурсов, чтобы доиграть регулярный сезон.

Сезон НБА был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Официальное решение по его возобновлению еще не было принято. Существует вероятность проведения игр в одном городе без зрителей.