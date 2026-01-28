Баскетбол
28 января, 20:12

Источник: «Милуоки» начнет рассматривать предложения по обмену Янниса Адетокунбо

Сергей Ярошенко

Руководство «Милуоки» начнет рассматривать предложения по обмену форварда Янниса Адетокунбо, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

По информации источника, 31-летний грек готов покинуть «Бакс» либо до истечения дедлайна на обмен на следующей неделе, либо в межсезонье.

Адетокунбо на протяжении всей карьеры в лиге выступает за «Милуоки», который выбрал его под 15-м номером на драфте 2013 года. В 2021 году он в составе команды стал чемпионом НБА.

Ранее игрок получил травму икроножной мышцы в матче регулярного чемпионата против «Денвера» (100:102) и выбыл минимум на месяц.

