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Источник: матчи НБА, запланированные на четверг, пройдут без зрителей

16:42

НБА проведет без зрителей матчи регулярного чемпионата, запланированные на четверг, сообщает журналист Bleacher Report Рик Буше.

— Один из игроков НБА сказал, что всех баскетболистов уведомили о том, что с 95-процентной вероятностью матчи лиги будут проводиться без зрителей уже в четверг, — написал у себя в Twitter Буше.

Ранее стало известно, что главные лиги Северной Америки (НХЛ, НБА, МЛС и МЛБ) приняли решение разрешить доступ в раздевалки игроков исключительно игрокам и персоналу команд, ограничив доступ прессы.

На четверг в НБА запланированы 5 матчей: «Чикаго» — «Орландо», «Бостон» — «Милуоки», «Мемфис» — «Портленд», «Хьюстон» — «Лейкерс», «Бруклин» — «Голден Стэйт».

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