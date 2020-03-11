Источник: матчи НБА, запланированные на четверг, пройдут без зрителей
НБА проведет без зрителей матчи регулярного чемпионата, запланированные на четверг, сообщает журналист Bleacher Report Рик Буше.
— Один из игроков НБА сказал, что всех баскетболистов уведомили о том, что с 95-процентной вероятностью матчи лиги будут проводиться без зрителей уже в четверг, — написал у себя в Twitter Буше.
One NBA player says they've been told «95 percent chance» they're playing in fan-less arenas by Thursday.— Ric Bucher (@RicBucher) March 11, 2020
Ранее стало известно, что главные лиги Северной Америки (НХЛ, НБА, МЛС и МЛБ) приняли решение разрешить доступ в раздевалки игроков исключительно игрокам и персоналу команд, ограничив доступ прессы.
На четверг в НБА запланированы 5 матчей: «Чикаго» — «Орландо», «Бостон» — «Милуоки», «Мемфис» — «Портленд», «Хьюстон» — «Лейкерс», «Бруклин» — «Голден Стэйт».