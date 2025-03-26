Источник: Лилларду диагностировали тромб глубоких вен икроножной мышцы

Американский баскетболист Дэмьен Лиллард, звезда клуба «Милуоки Бакс» из НБА, получил серьезную травму и не сможет участвовать в матчах до конца сезона, сообщает журналист Шэмс Чарания в социальных сетях.

По данным источника, у разыгрывающего «Бакс» обнаружили тромб в глубоких венах икроножной мышцы. Сейчас он принимает лекарства для разжижения крови и регулярно проходит обследования.

В текущем сезоне Лиллард сыграл в 58 матчах, набирая в среднем 24,9 очка, 4,7 подбора и 7,1 передачи.