Источник: Леброн сыграет в плей-офф с травмой

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс может сыграть в плей-офф НБА с травмой, сообщает Essentially Sports со ссылкой на инсайдера Эдриана Войнаровски.

«В «Лейкерс» беспокоятся, что повреждение голеностопа Леброна Джеймса, которое привело к тому, что он пропустил шесть недель, может вновь отправить его на скамейку. Ему не становится лучше. Леброну придется играть с травмой в плей-офф. Вряд ли он восстановится до лета. Таким образом, нагрузка на Энтони Дэвиса вырастет», - сказал Войнаровски.

2 мая Джеймс из-за травмы не смог доиграть матч с «Торонто» (114:121) и покинул площадку за шесть минут и 40 секунд до конца игры.

В сезоне-2020/21 36-летний баскетболист набирает в среднем 25,4 очка, 7,9 подбора и 7,9 передачи за матч.