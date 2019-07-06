Источник: Казинс подпишет однолетний контракт с "Лейкерс"

Центровой Демаркус Казинс, который прошлый сезон провел в "Голден Стэйт", продолжит карьеру в "Лейкерс". Он заключит однолетний контракт, по которому будет получать 3,5 миллиона долларов, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

К Казинсу проявлял интерес "Майами", но ряд игроков "озерников", в том числе Энтони Дэвис, уговорили центрового присоединиться к Лос-Анджелесу. Казинс и Дэвис провели вместе один сезон за "Нью-Орлеан".

В регулярном чемпионате НБА Казинс в среднем за игру набирал 16,3 очка, делал 8,2 подбора и отдавал 3,6 передачи.

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