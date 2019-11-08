Источник: Карри может пропустить остаток сезона

Травма защитника «Голден Стэйт» Стефена Карри оказалась хуже чем ожидалось. Игрок может пропустить весь сезон, сообщает Bleacher Report.

Ранее «Уорриорз» объявили, что Карри пропустит как минимум три месяца после операции.

Карри получил перелом второй пястной кости левой руки в результате жесткого падения после столкновения с центровым «Финикса» Ароном Бэйнсом.

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