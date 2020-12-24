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Источник: Харден сдал отрицательные тесты на коронавирус и будет доступен к старту сезона

Защитник «Хьюстона» Джеймс Харден может вернуться на площадку к старту сезона-2020/21. Как сообщает TSN, все тесты на коронавирус Хардена показали отрицательный результат.

В начале декабря Харден нарушил протоколы безопасности по борьбе с коронавирусом. Он посетил стрип-клуб Лас-Вегаса и был замечен без защитной маски. Ему пришлось сдать шесть тестов на коронавирус, чтобы вернуться к тренировкам.

При этом во вторник в соцсетях появилось еще одно видео с Харденом в стрип-баре. НБА заявляла о намерении изучить его, чтобы выяснить, является ли оно новым или старым.

«Рокитс» должны провести первый матч сезона сегодня ночью, дома против «Оклахома-Сити».

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