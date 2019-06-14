Источник: "Голден Стэйт" намерен предложить Дюранту и Томпсону максимальные контракты, несмотря на тяжелые травмы

"Голден Стэйт" собирается предложить Клэю Томпсону и Кевину Дюранту максимальные контракты, сообщает ESPN. Ранее оба игрока получили тяжелые травмы: Дюрант пропустит будущий сезон полностью, а Томпсон вернется ориентировочно весной 2020 года.

– Насколько понимаю из разговоров с людьми из "Голден Стэйт", они намерены переподписать Дюранта и Томпсона на максимальные пятилетние контракты. Эти соглашения увеличат их зарплату и налоговые выплаты до 350 миллионов долларов в следующем сезоне. Они смогут заплатить эту сумму, потому что переезжают в Сан-Франциско, это увеличит доход, чтобы выплатить эти деньги.