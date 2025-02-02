Чарания об обмене «Далласа» и «Лейкерс»: «Дончич и Дэвис ничего не подозревали. Леброн тоже»

Инсайдер Шэмс Чарания рассказал о деталях обмена разыгрывающего «Далласа» Луки Дончича на тяжелого форварда «Лейкерс» Энтони Дэвиса.

По словам журналиста, игроки не подозревали о переходе и не делали запросов на обмен.

«Лука Дончич, Энтони Дэвис, Леброн Джеймс и многие другие члены организаций не подозревали о готовящейся сделке. Это абсолютно точно относится к Джеймсу. Лука Дончич до сих пор ошеломлен случившимся.

Дончич — ежегодный член символических сборных, он должен быть неприкасаемым. Но по моим данным, именно «Мэверикс» инициировали эти переговоры. Они точно знали, кого хотели. И Энтони Дэвис был единственным вариантом, который они рассматривали в обмене своего звездного разыгрывающего», — цитирует ESPN Чаранию.

25-летний словенец Дончич в этом сезоне регулярного чемпионата НБА в среднем набирает 28,1 очка, 8,3 подбора и 7,9 передачи. На счету 31-летнего американца Дэвиса — 25,7 очка, 11,9 подбора и 3,4 передачи.