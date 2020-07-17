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Источник: Бывший игрок «Зенита» Ютофф перешел в «Вашингтон»

17 июля 2020, 22:34
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Экс-форвард «Зенита» Джеррод Ютофф подписал контракт с «Вашингтоном», сообщает в своем Twitter журналист The Athletic Шэмс Чараниа.

В текущем сезоне 27-летний американец выступал за «Мемфис», в составе которого он провел четыре матча в регулярном чемпионате НБА. В «Зените» он выступал в сезоне-2018/19. Также в сезоне-2016/17 он провел девять матчей в НБА за «Даллас».

Сезон в НБА прерван из-за пандемии коронавируса. Турнир должен возобновится 30 июня в Орландо.

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