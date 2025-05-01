Баскетбол
1 мая, 22:29

Источник: Леброн Джеймс проведет рекордный 23-й сезон в НБА

Руслан Минаев
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс примет участие в следующем сезоне НБА, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

По данным источника, 40-летний американец может провести в лиге и больше одного сезона. Это будет зависеть от ситуации с карьерой его второго сына Брайса. 17-летний баскетболист в сезоне-2025/26 будет выступать за Университет Аризоны, после чего может попробовать свои силы в НБА.

«Лейкерс» в первом раунде плей-офф НБА проиграли «Миннесоте» со счетом 1-4 в серии. Следующий сезон станет для Джеймса рекордным 23-м в лиге.

