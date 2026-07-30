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30 июля, 20:30

Ищенко рассказал о бытовых условиях в клубе НБА

Александр Невзгода

Защитник сборной России Всеволод Ищенко, задрафтованный «Далласом», рассказал о своем распорядке дня в США.

«Как только приехал в Даллас, сразу заселился в отель, в котором сейчас и живу. Заполнил какие-то медицинские бумаги на 10 страниц. После этого сразу пошел в номер спать. Утром проснулся в 6.40, потому что в 7.00 уже автобус забирал на тренировку. Вышли на улицу, и там уже со всеми ребятами познакомился. Ехать до арены было минут пять-семь. Там, естественно, есть и тренировочный зал. Все были в раздевалке, тренировка, после тренировки сдал стирку, искупался, поехал обратно в отель.

Там же можно получить еду после тренировки. До тренировки можешь взять снеки или могут приготовить по запросу, например омлет. После тренировки можно пойти в ресторан на арене, он работает для игроков и для сотрудников клуба. Там можно взять пасту, фрукты, супы, какие-то закуски, сэндвичи. Работает холодильник со всякими протеиновыми коктейлями, со всеми витаминами, водичка. У меня в первый раз глаза разбегались от ассортимента. Вообще в первые дни не понимал, как тут устроено.

После тренировки можешь пойти в горячий или в холодный бассейн, они рядом расположены. Для восстановления есть контрастный душ. После тренировки все собираются и едут в отель, и уже все предоставлены сами себе. Здесь нет такой традиции, что пища принимается всей командой. Тут ты сам по себе в отношении еды, особенно ужина. На это выделялись отдельные деньги. Ужин можно заказать в отель или где-то на стороне. Командного похода на ужин нет и не было», — отметил «СЭ» Ищенко.

Ищенко провел 5 матчей в Летней лиге, в среднем проводя на паркете по 27 минут.

Всеволод Ищенко.«Готов ли пожертвовать зарплатой, чтобы остаться в НБА? Конечно, готов». Большой разговор с Ищенко

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