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Ирвингу разрешили тренироваться на базе «Бруклина»

04:53
Кайри Ирвинг. Фото Instagram
Кайри Ирвинг. Фото Instagram
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Разыгрывающий защитник «Бруклина» Кайри Ирвинг сможет присоединиться к команде на тренировочной базе клуба. Как сообщает The Athletic, власти Нью-Йорка признали спортивный комплекс «Нетс» частным офисным зданием.

Однако 29-летний австралиец не сможет принимать участие в матчах, так как не прошел вакцинацию от Covid-19.

В прошлом сезоне Ирвинг сыграл в 54 матчах НБА, набирая в среднем по 26,9 очка, 6,0 передачи и 4,8 подбора.

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Евгений Козинов все материалы автора
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