Ирвинг усугубил травму лица

Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг покинул площадку уже через минуту после начала предсезонного матча с «Лейкерс» (114:111) и не вернулся в игру, сообщает ESPN.

Ирвинг вышел на игру в защитной маске из-за перелома лицевой кости, который он получил в конце сентября во время тренировки. Но в самом начале встречи он столкнулся с Рейджоном Рондо и получил случайный удар рукой в лицо.