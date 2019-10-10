Ирвинг усугубил травму лица
20:03
Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг покинул площадку уже через минуту после начала предсезонного матча с «Лейкерс» (114:111) и не вернулся в игру, сообщает ESPN.
Ирвинг вышел на игру в защитной маске из-за перелома лицевой кости, который он получил в конце сентября во время тренировки. Но в самом начале встречи он столкнулся с Рейджоном Рондо и получил случайный удар рукой в лицо.
Kyrie took a shot to the face while wearing protective mask, leaves game and looks in pain on the bench pic.twitter.com/R5mlUpG778— gifdsports (@gifdsports) October 10, 2019