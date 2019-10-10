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Ирвинг усугубил травму лица

20:03
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Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг покинул площадку уже через минуту после начала предсезонного матча с «Лейкерс» (114:111) и не вернулся в игру, сообщает ESPN.

Ирвинг вышел на игру в защитной маске из-за перелома лицевой кости, который он получил в конце сентября во время тренировки. Но в самом начале встречи он столкнулся с Рейджоном Рондо и получил случайный удар рукой в лицо.

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