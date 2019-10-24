Ирвинг установил рекорд результативности НБА для дебютной игры
16:12
«Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА в овертайме проиграл «Миннесоте» — 126:127. Самым результативным игроком встречи стал защитник «Нетс» Кайри Ирвинг, набравший 50 очков в первой встрече за клуб. Это самый результативный дебют в истории лиги.
Ирвинг пришел в «Бруклин» в межсезонье в качестве свободного агента. Ранее он выступал за «Бостон».
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