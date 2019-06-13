Ирвинг отказался от продления контракта с "Бостоном" и поменял агента

Разыгрывающий защитник "Бостон Селтикс" Кайри Ирвинг не будет продлевать контракт с клубом, сообщает The Athletic. Таким образом, он выйдет на рынок свободных агентов, который откроется первого июля.

Также Ирвинг прекратил сотрудничество со своим агентом Джеффом Экслером. Теперь его услуги будет представлять агентство Jay-Z – ROC Nation Sports, которое располагается в Нью-Йорке. Его клиентом является форвард "Голден Стэйт Уорриорз" Кевин Дюрант. Ранее появилась информация, что Ирвинг и Дюрант объединятся в "Никс".

Jay-Z также является бывшим владельцем акций "Бруклин Нетс", который называется одним из главных претендентов на Ирвинга.