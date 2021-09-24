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Ирвинг не прошел вакцинацию от коронавируса

06:36
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Около 90 процентов игроков НБА прошли полную вакцинацию от коронавируса, сообщил в Twitter Шэмс Чарания. Количество вакцинированных растет с приближением старта тренировочных лагерей 28 сентября.

Отмечается, что 10 процентов игроков по-прежнему не прошли полную вакцинацию. Одним из таковых является разыгрывающий защитник «Бруклина» Кайри Ирвинг.

Напомним, что игроки «Нетс» могут быть не допущены на домашнюю арену и в тренировочные залы Нью-Йорка из-за требований по профилактике в регионе.

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Евгений Козинов все материалы автора

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