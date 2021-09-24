Ирвинг не прошел вакцинацию от коронавируса
Около 90 процентов игроков НБА прошли полную вакцинацию от коронавируса, сообщил в Twitter Шэмс Чарания. Количество вакцинированных растет с приближением старта тренировочных лагерей 28 сентября.
Отмечается, что 10 процентов игроков по-прежнему не прошли полную вакцинацию. Одним из таковых является разыгрывающий защитник «Бруклина» Кайри Ирвинг.
Напомним, что игроки «Нетс» могут быть не допущены на домашнюю арену и в тренировочные залы Нью-Йорка из-за требований по профилактике в регионе.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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