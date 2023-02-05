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Сегодня, 22:58

Ирвинг может пропустить остаток сезона, если «Бруклин» не обменяет его

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник Кайри Ирвинг еще не решил, будет ли он играть за «Бруклин» в оставшейся части сезона, если клуб не обменяет его до дедлайна. Игрок рассматривает вариант, при котором он пропустит остаток сезона, сообщает журналист New York Post Брайан Льюис.

Кайри Ирвинг попросил «Нетс» обменять его перед дедлайном 9 февраля.

Клуб намерен держать разыгрывающего на скамейке до тех пор, пока обмен не будет завершен. Ирвинг пропустит предстоящие матчи команды против «Клипперс» и «Финикса».

Интерес к 30-летнего Ирвингу проявляют «Лейкерс», «Даллас», «Финикс» и «Клипперс».

В нынешнем сезоне разыгрывающий провел 40 матчей, набирая в среднем 27,1 очка, 5,1 подбора, 5,3 передачи, 1,1 перехвата и 0,8 блок-шота.

БК Бруклин Нетс
Кайри Ирвинг
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