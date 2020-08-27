Ирина Роднина: «Баскетболисты НБА имеют очень серьезный вес в США. Их бойкот может привести к массовым протестам»

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала «СЭ» решение ряда команд НБА бойкотировать матчи плей-офф в Орландо.

— Спортсмены в США пользуются большой популярностью, являются для многих кумирами, — сказала «СЭ» Роднина. —Особенно это касается баскетболистов НБА. Ведь баскетбол — очень популярен в школах, университетах. На игры NCAA там почти всегда полные трибуны. Плюс это вид спорта номер один у афроамериканцев. Так что, безусловно, решение клубов НБА бойкотировать игры плей-офф дойдет до самого верха. Вся страна будет обсуждать этот момент, а митинги из-за этого полицейского инцидента, скорее всего, охватят всю страну. Повторюсь, баскетболисты имеют очень серьезный вес в США. К их мнению прислушиваются миллионы.

Игроки «Милуоки» бойкотировали матч плей-офф НБА с «Орландо» из-за стрельбы полицейских в чернокожего в Висконсине. В итоге все три матча дня в НБА были отменены: команды отказались играть. Бейсболисты «Милуоки» не вышли на матч с «Цинциннати», поддержав бойкот в НБА. (Тимур Ганеев)

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