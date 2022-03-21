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Сегодня, 01:02

26 очков Харта не спасли «Портленд» от поражения в матче с «Индианой»

Сергей Разин
корреспондент
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«Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА уступил «Индиане» со счетом 98:129.

Самым результативным на паркете стал защитник «Блэйзерс» Джош Харт, набравший 26 очков.

После этого матча «Портленд» с 26 победами занимает 12-е место в Западной конференции, «Индиана» с 25 победами — на 13-й строчке Востока.

НБА

Регулярный сезон

«Индиана» — «Портленд» — 129:98 (35:22, 34:26, 25:34, 35:16)

«Хьюстон» — «Мемфис» — 98:122 (21:30, 23:26, 27:28, 27:38)

20 марта.

БК Индиана Пэйсерс
БК Мемфис Гриззлиз
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Хьюстон Рокетс
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