«Юта» обыграла «Индиану» и продолжает лидировать на Западе

«Юта» выиграла у «Индианы» (103:95) в матче регулярного чемпионата НБА.

«Юта» занимает первое место в Западной конференции. «Индиана» идет пятой на Востоке.

В составе победителей самым результативным стал Донован Митчелл — 27 очков, 9 подборов и 11 результативных передач. У «Индианы» с 20-ю очками лучшим снайпером стал Доманатас Сабонис.

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Юта» — 95:103 (20:25, 27:22, 21:28, 27:28)