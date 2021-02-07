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«Юта» обыграла «Индиану» и продолжает лидировать на Западе

23:17
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«Юта» выиграла у «Индианы» (103:95) в матче регулярного чемпионата НБА.

«Юта» занимает первое место в Западной конференции. «Индиана» идет пятой на Востоке.

В составе победителей самым результативным стал Донован Митчелл — 27 очков, 9 подборов и 11 результативных передач. У «Индианы» с 20-ю очками лучшим снайпером стал Доманатас Сабонис.

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Юта» — 95:103 (20:25, 27:22, 21:28, 27:28)

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