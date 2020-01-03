«Индиана» проиграла «Денверу», «Шарлотт» победил «Кливленд»
05:28
«Индиана» (22-13) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА уступила «Денверу» (24-10) — 116:124. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Джереми Лэмб, набравший 29 очков.
В параллельной встрече «Кливленд» (10-24) дома уступил «Шарлотт» (14-23) — 106:109. «Хорнетс» победили впервые за семь матчей.
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«Индиана» — «Денвер» — 116:124 (37:27, 27:35, 24:30, 28:32)
3 января.
«Кливленд» — «Шарлотт» — 106:109 (29:31, 30:21, 26:30, 21:27)
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/
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