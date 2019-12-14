«Индиана» продлила серию поражений «Атланты»
06:02
«Атланта» дома проиграла «Индиане» в матче регулярного чемпионата НБА (100:110). «Хокс» потерпели третье поражение кряду.
НБА
Регулярный чемпионат
«Атланта» — «Индиана» — 100:110 (22:29, 26:34, 35:23, 17:24)
А: Янг (23), Хантер (21), Паркер (20), Лень (11 + 13 подборов).
И: Брогдон (19 + 12 передач), Уоррен (18), Макдермотт (16).
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