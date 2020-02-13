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«Индиана» прервала победную серию «Милуоки»

06:03
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«Бруклин» выиграл у «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА (101:91).

В других встречах «Индиана» одолела «Милуоки» (118:111), прервав пятиматчевую победную серию «Бакс», «Нью-Йорк» уступил дома «Вашингтону» (96:114).

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» — «Вашингтон» — 96:114 (24:25, 26:21, 23:31, 23:37)

Н: Рэндл (21 + 13 подборов), Пэйтон (19), Барретт (16).

В: Бил (30), Бертанс (16), Бонга (13).

«Индиана» — «Милуоки» — 118:111 (34:20, 34:25, 14:26, 36:40)

И: Уоррен (35), Брогдон (17 + 13 передач), Сабонис (15).

М: Дивинченцо (19), Миддлтон (17), Бледсоу (15).

«Бруклин» — «Торонто» — 101:91 (23:19, 29:21, 23:25, 26:26)

Б: Леверт (20), Харрис (19), Динуидди (17).

Т: Ибака (28), Ванвлит (22), Сиакам (16).

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