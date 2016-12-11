05:29 11 декабря | БАСКЕТБОЛ — НБА

"Индиана" победила "Портленд", "Вашингтон" взял верх над "Милуоки"

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"Индиана" в матче регулярного чемпионата НБА победила "Портленд" со счетом 118:111. Самым результативным игроком встречи стал Пол Джордж, набравший 37 очков. В составе гостей Си. Джей. Макколлум набрал 34 очка.

В другом матче "Вашингтон" взял верх над "Милуоки" – 110:105. Джон Уолл оформил дабл-дабл (24 очка и 11 передач). В составе "Милуоки" лучшим стал Яннис Адетокунбо – 28 очков и 13 подборов.

"Денвер" в гостях обыграл "Орландо" – 121:113. Самым результативным игроком стал Эван Фурнье, набравший 24 очка. В составе "Денвера" лучшим с 21 очком стал Данило Галлинари.

НБА

Регулярный чемпионат

"Индиана" – "Портленд" – 118:111 (31:44, 33:27, 26:27, 28:13)

"Вашингтон" – "Милуоки" – 110:105 (23:32, 29:20, 25:25, 33:28)

"Орландо" – "Денвер" – 113:121 (29:32, 29:33, 37:27, 18:29)

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2016-2017/

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