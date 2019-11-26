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«Индиана» победила «Мемфис», «Детройт» — «Орландо», «Бруклин» — «Кливленд»

05:28
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«Индиана» (10-6) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА победила «Мемфис» (5-11) — 126:114. Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Джарен Джексон 28 очков.

В параллельной встрече «Детройт» (6-11) победил «Орландо» (6-10) — 103:88.

В еще одном матче «Бруклин» (9-8) обыграл «Кливленд» (5-12) — 108:106.

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