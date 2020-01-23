«Индиана» обыграла «Финикс» благодаря дабл-даблу Сабониса
07:39
«Финикс» на своем паркете потерпел поражение от «Индианы» в матче регулярного чемпионата НБА (87:112). Дабл-даблом в составе победителей отметился Домантас Сабонис.
НБА
Регулярный чемпионат
«Финикс» — «Индиана» — 87:112 (24:30, 24:24, 17:29, 22:29)
Ф: Убре (17), Букер (16), Окобо (11).
И: Уоррен (25), Сабонис (24 + 13 подборов), Макдермотт (12).
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