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«Индиана» обыграла «Филадельфию», «Нью-Орлеан» в овертайме победил «Детройт»

05:53
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«Индиана» (25-15) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА победила «Филадельфию» (25-16) — 101:95. Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Бен Симмонс, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 14 подборов.

В параллельной встрече «Нью-Орлеан» (15-26) в овертайме победил «Детройт» (14-27) — 117:110.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Индиана» — «Филадельфия» — 101:95 (22:23, 18:26, 29:20, 32:26

14 января.

«Детройт» — «Нью-Орлеан» — 110:117 ОТ (23:32, 29:31, 25:26, 25:13, 8:15)
14 января.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/

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