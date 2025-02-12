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12 февраля 2025, 06:23

«Нью-Йорк» победил «Индиану», Таунс оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент

«Нью-Йорк» на выезде переиграл «Индиану» в матче регулярного чемпионата НБА — 128:115. Центровой «Никс» Карл-Энтони Таунс стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл — 40 очков и 12 подборов.

В другом матче «Чикаго» на своем паркете потерпел поражение от «Детройта» — 92:132.

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Нью-Йорк» — 115:128 (26:27, 34:41, 28:30, 27:30)

И: Сиакам (24), Брайант (18), Матурин (18), Халибертон (16).

Н: Таунс (40 + 12 подборов), Харт (30 + 10 подборов), Макбрайд (15).

«Чикаго» — «Детройт» — 92:132 (18:34, 11:37, 30:34, 33:27)

Ч: Бузелис (12), Гидди (11), Вучевич (8), Досунму (8), Джонс (8).

Д: Бизли (24), Каннингем (20), Харрис (18), Томпсон (16).

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БК Детройт Пистонс
БК Индиана Пэйсерс
БК Нью-Йорк Никс
БК Чикаго Буллз
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